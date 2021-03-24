Jerry Heil знялася у фотосесії для Vogue у довгій сукні з глибоким вирізом: ефектне фото

Відома співачка та учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 Jerry Heil знялася у фотосесії для українського глянцю Vogue. Зірка приміряла сексуальний образ, який їй дуже личить.

За 25-річною Яною Шамаєвою, більш відомою як Jerry Heil, закріпився образ скромної співачки, яка у своїх піснях порушує гострі соціальні теми. Дівчина рідко приміряє жіночні образи у вигляді суконь та туфель на підборах, втім виконавиця таки змогла вразити своїх прихильників чудовим перевтіленням.

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На своїй особистій сторінці в інстаграмі Jerry Heil опублікувала декілька кадрів з бекстейджу. У дописі Яна зазначила, що зйомка для українського глянцю Vogue відкрила її з іншої сторони.

Образ Jerry Heil

Співачка позувала на камеру у фотостудії. Стилісти одягнули дівчину у довгу обтислу сукню з високою горловиною та короткими рукавами. Головна родзинка вбрання – глибокий розріз до стегна, який додавав жіночності та сексуальності. Ніжний образ доповнило масивне сріблясте кольє.

На серії знімків Яна Шамаєва позувала зі своїм коротким волоссям. Стилісти залакували передні пасма волосся, створивши мінімалістичну зачіску. Візажисти намалювали повіки світло-коричневими тінями та підвели їх масивними чорними стрілками, губи нафарбували червоно-оранжевою помадою.

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В інстаграм-сторіс співачка показала залаштунки фотосесії. На камеру вона вже позувала з іншою зачіскою – довгим хвостом. Також вона поділилася з прихильниками тим фактом, що на фотосесії позувала без підборів, а в кросівках.



Jerry Heil показала залаштунки фотосесії / Фото з інстаграм-сторіс



Jerry Heil показала залаштунки фотосесії / Фото з інстаграм-сторіс

На нову фотосесію співачки вже з нетерпінням чекають її прихильники. В коментарях фанати творчості Jerry Heil засипали її позитивними коментарями. "Неймовірна", "Джері, це просто пушка", "Дуже круто виглядаєш", "Образ – топ", "Яка сукня елегантна", "Яка ж ти леді", – написали в коментарях користувачі інстаграму.