Jerry Heil похизувалася фотосесією у кросівках Adidas з переробленого пластику

Українська співачка Jerry Heil є прихильницею екологічного вбрання. Нещодавно знаменитість знялася у стильній фотосесії. Виконавиця приміряла спортивний аутфіт, в якому ефектно позувала на високому стільці.

Jerry Heil показує своїй аудиторії в інстаграмі стильні образи. Дівчина любить незвичні костюми, неонове вбрання та трендові елементи гардеробу, які вдало поєднує у своєму образі.

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В останньому дописі знаменитість похизувалася новими кросівками від бренду Adidas, які зроблені з перероблених матеріалів.

До складу кросівок входить матеріал Primegreen, створений з перероблених волокон. 50% верху складають матеріали вторинної переробки, без первинного поліестеру. Мультимедійна кампанія стала маніфестом боротьби Adidas з пластиковими відходами,

– зазначила співачка.

В інтерв'ю виданню Financial Times, ексглава Adidas Global Brands Ерік Лідтке заявляв, що бренд до 2024 року відмовиться від використання непереробленого поліестеру.

Образ Jerry Heil

Яна Шемаєва зробила декілька стильних кадрів у фотостудії. Вона одягнула світло-бежевий світшот, який доповнила чорними велосипедками від Adidas з білими лампасами.

Довершили образ білі високі шкарпетки та кросівки Adidas Stan Smith – найпопулярніша модель німецького бренду за всю історію. Кросівки були вперше представлені в 1963 році та не втрачають своєї популярності досі.

Jerry Heil для фотосесії зробила зачіску мальвіну, а волосся накрутила в легкі локони. Усміхнена дівчина позувала перед камерою з соняшниками та поливалкою з герберами.

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