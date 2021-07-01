Jacquemus представив вбрання з нової колекції осінь-зима 2021/22: фото

Популярний французький дизайнер Симон Порт Жакмюс представив 30 червня у Парижі бездоганну колекцію. Востаннє моделі на подіум у вбранні Jacquemus виходили влітку 2020 року, тож показ нової колекції став для багатьох довгоочікуваним.

Створюючи колекцію дизайнер надихався подорожами в гори, оскільки речі здебільшого нагадують екіпіровку для сходження. У багатьох елементах гардеробу присутні альпіністські карабіни.

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Колекція отримала назву La Montagne ("Гора"). На подіумі переважали речі вільного крою, костюми, куртки та бомбери в спортивному стилі. Не обійшлося і без знакових для бренду суконь в білизняному стилі, укорочених сорочок і бра.

Лінія аксесуарів Jacquemus оновилася хутряними сумками, широкими ременями з кишенькою і пухнастими пов'язками на голову. На особистій сторінці бренду з’явилися кадри з усіма представленими аксесуарами в різних кольорах.

У жіночій колекції простежується стиль Жакмюса. Вироби просочені яскравими малиновими, ніжними небесними, пісочними та молочними відтінками. На подіум вийшли такі зіркові супермоделі як Белла Хадід та Кендалл Дженнер.

Кендалл приміряла спокусливий бра, сорочку на короткий рукав, штани та мінімалістичну сумку з широкою ручкою насиченого рожевого кольору. Окрім цього представниця клану Кардашян-Дженнер дефілювала у короткому кардигані, який оголює зону декольте та новому ексклюзивному елементі гардероба – спідниці-штанах.



Кендалл Дженнер демонструє нову колекцію Jacquemus



Кендалл Дженнер демонструє нову колекцію Jacquemus

Супермодель Белла Хадід пройшлася подіумом у красивому коричневому бра, короткому кардигані на довгий рукав, спідниці міді та гірчичних пухових тапках.



Белла Хадід демонструє нову колекцію Jacquemus

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