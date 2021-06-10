Ізраїль – перша країна світу, де заборонили продаж хутра

В Ізраїлі прийняли історичне рішення – заборонили продаж натуральних хутряних виробів. Це перша країна світу, де ввели подібне обмеження для модної індустрії. Рішення набуде чинності через пів року – в грудні 2021-го.

Важливий крок прийняли за сприяння міністерки охорони довкілля Ізраїлю Гіли Гамліель. Чиновниця переконана, що використання шкіри та хутра тварин для задоволення потреб фешн-індустрії є проявом аморальності та безумства. Завдяки підписаному указу ізраїльський ринок моди стане більш екологічним та милосерднішим.

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"Хутряна промисловість є причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі і завдає невимовної жорстокості і страждання", – йдеться в заяві міністерки Гіли Гамліель.

Заборону на продаж хутра радо привітала громадська організація Animals Now. Представники руху впевнені, що це "врятує незліченну кількість тварин від пекла хутряної промисловості". Організація зі захисту прав тварин PETA назвала рішення "історичною перемогою", яка захистить від жорстоких вбивств лисиць, норок, кроликів та інших звірів.

Додамо, дозволи на торгівлю хутром в Ізраїлі все одно видаватимуть. Вони поширюватимуться лише в тих випадках, які пов'язані з науковими дослідженнями, навчанням, релігійними цілями та даниною традиціям.

Провідні бренди, які відмовилися від хутра