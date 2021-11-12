Іванна Онуфрійчук одягнула на весілля 3 сукні від українських брендів: казкові кадри

Ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук у лютому вийшла заміж за казахського мільйонера Алмаза, втім офіційно закохані побралися в Україні лише вчора, 11 листопада. Наречена для ще однієї важливої події у своєму житті приміряла 3 фантастичні весільні сукні від українських брендів.

Українська телеведуча офіційно стала дружиною казахського доларового мільйонера. Знаменитість на Мальдівах зачарувала всіх своїми розкішними сукнями, втім для весілля в Україні вона підготувала не менш фантастичні образи.

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Іванна Онуфрійчук любить одягатися в люксові та преміальні бренди, однак обрала помпезні сукні саме від українських дизайнерів, і зовсім не прогадала, адже в них вона виглядала неймовірно красиво.

За день наречена змінила 3 розкішні весільні сукні. Зранку для фотосесії з коханим Іванна Онуфрійчук позувала перед фотографами у вишуканій обтислій сукні зі шлейфом та мереживними рукавами від українського бренду Adamaris.



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої

Для офіційного розпису в одному з київських приватних РАГСів Іванна обрала пишну білосніжну сукню з довгим шлейфом від цієї ж марки.

Відомо, що сукню для нареченої розробляли понад пів року. Спеціально для зірки телеекранів бренд пошив ексклюзивне мереживо довжиною понад 35 метрів та створив найдовший суцільнокроєний шлейф.

Весільну сукню прикрашали 4 кілограми справжнього кришталю, 6 видів бісеру, загальна вга якого складає 2 кілограми. Окрім цього, пишне плаття було оздоблене тисячами цирконів у діамантовому ограновуванні та кілограмом справжніх перлів. Довжина основної сукні становила вісім метрів.



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої

Третю сукню Іванна Онуфрійчук одягнула після завершення офіційної частини. Знаменитість обрала сукню-бюстьє зі срібною вишивкою та воланами від українського дизайнера Івана Фролова.



Весільні образи Іванни Онуфрійчук / Скриншот з інстаграму телеведучої