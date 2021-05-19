Востаннє речі з використанням натурального хутра креативний директор бренду П’єрпаоло Піччолі покаже на Тижні моди восени.

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"Відмова від хутра ідеально відповідає цінностям нашої компанії. Ми просуваємося вперед в дослідженнях альтернативних матеріалів, враховуючи їх вплив на навколишнє середовище для майбутніх колекцій", – зазначив генеральний директор марки Якопо Вентуріні.

Окрім цього, креативний директор вніс ще одні зміни. Молодіжну лінію одягу Red Valentino, яку запустили у 2003 році вирішили закрити. В її асортимент входили речі більш простого дизайну за демократичною ціною. Остання колекція вийде в сезоні осінь – зима 2023.

Від натурального хутра відмовилися такі бренди, як Balenciaga, Prada, Versace, Chanel, Gucci, Armani, Hugo Boss, Calvin Klein, Michael Kors, Ralph Lauren та безліч інших.

"Завдяки активній боротьбі UAnimals із цією кривавою модою від натурального хутра відмовились понад 30 відомих українських дизайнерів і брендів. ANDRE TAN, elenareva, Ksenia Schnaider, PRZHONSKAYA, Nadya Dzyak і Lake Studio та безліч інших брендів зобов’язалися не використовувати натуральне хутро у своїх колекціях", – йдеться в дописі UAnimals в інстаграмі.