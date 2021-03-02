Головна героїня популярного серіалу "Ферзевий гамбіт" Аня Тейлор-Джой одягнула на церемонію Золотий глобус найкрасивішу сукню смарагдового кольору Dior Couture. Саме в цій знаковій сукні та прикрасах Tiffany & Co вона отримала нагороду за найкращу жіночу роль у мінісеріалі.

28 лютого відбулася 78 церемонія вручення премії Золотий глобус якою нагороджують за здобутки у галузі кінематографу і телебачення. Через пандемію коронавірусу премія пройшла через відеозв’язок. До теми Елегантність у стилі Голлівуду: найкращі образи премії Золотий глобус 2021

Своїй першій заслуженій статуетці Аня зобов’язана хіту Netflix режисера Скотта Френка, в якому вона чудово виконала роль геніальної шахістки.

Виконавиця ролі Бет Хармон в серіалі "Ферзевий гамбіт / Хід королеви" не змогла пройтися по червоній доріжці, але не завадило їй отримати премію онлайн та вразити всіх своїм образом.

Сукню для церемонії Dior Couture смарагдового кольору з люрексу акторка обрала самостійно, а от на допомогу їй, аби вдало завершити образ прийшов зірковий стиліст Лоу Роч.

Смарагдовий образ складався з приталеної сукні довжини максі на тонких бретельках та з глибоким вирізом. Довершувало аутфіт довге пальто з широкими рукавами. Стилісти ідеально вклали волосся та зробили акцентний яскравий макіяж.

Впродовж 300 годин троє кравців шили для Ані Тейлор-Джой вбрання, яке перевершило всі сподівання. Креативна директорка Будинку моди Марія Грація Кюрі черпала натхнення для створення сукні в колекції Dior Haute Couture осінь-зима 2018.

Cтворення кутюрної смарагдової сукні для Ані Тейлор-Джой: фото

Втім не лише цю сукню Dior створив для акторки. Аня також одягнула атласну сукню без бретельок сірого кольору, в якій давала інтерв’ю одразу після вручення премії. На виготовлення цієї сукні пішло 150 годин.

Cтворення кутюрної сірої сукні для Ані Тейлор-Джой: фото