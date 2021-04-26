35-річна акторка Аманда Сейфрід вразила мережу своїм бездоганним образом. Молода матуся, яка лише 7 місяців тому народила дитину, зуміла швидко повернутися у звичну для себе форму та пройтися червоною доріжкою у розкішній червоній кутюрній сукні від Armani Privè.

Доволі довгий період сукні червоного кольору на кінопремії Оскар залишалися табуйованими. Через низьку якість трансляцій відтінки суконь зливалися з червоною доріжкою, тож вбрання не справляло wow-ефекту. Тепер ситуація змінилася і зірки можуть без проблем красуватися у червоних сукнях.

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Цієї ночі на червоній доріжці з’явилася номінантка на "Кращу жіночу роль" Аманда Сейфрід. Знаменитість зіграла у фільмі Девіда Фінчера "Манк" від Netflix. Вона прибула кінотеатр Долбі у розкішній червоній сукні зі стислої органзи.

Сукню для Аманди розробив сам Джорджо Армані. Для створення сукні без бретелей з глибоким V-подібним вирізом Армані надихався квітами гібіскуса, пошивши виріб у класичному стилі Старого Голлівуду.

Я хотів підкреслити особистість Аманди за допомогою цієї сукні, яка надає форму пристрасті. Дрібно плісирована сукня виглядає у формі пелюсток, підсилена червоним відтінком гібіскуса,

– розповів Джорджо Армані.

Щоб побачити, як створювали сукню для Аманди Сейфрід – гортайте праворуч

Візажисти зробили акторці ніжний макіяж. Вони нафарбували повіки коричневими тінями та підвели ними нижню повіку, а губи намалювали бордовою помадою від Lancome.

До червоної сукні знаменитість підібрала клатч від модельєра Роджера Вів’є червоного кольору оздобленого коштовним камінням. Стилістка акторки Елізабет Стюарт обрала для Сейфрід червоні босоніжки на масивних підборах червоного кольору та прикраси від бренду Forevermark.

Актриса одягнула лаконічні сережки з дорогоцінних каменів, золотий браслет та декілька перснів з білого золота. Довершила образ знаменитості елегантна зачіска з боковим проділом та нижнім пучком.

Як створювався образ для Аманди Сейфрід



Створення образу для червоної доріжки / Getty Images



Створення образу для червоної доріжки / Getty Images



Створення образу для червоної доріжки / Getty Images



Створення образу для червоної доріжки / Getty Images



Створення образу для червоної доріжки / Getty Images



Створення образу для червоної доріжки / Getty Images