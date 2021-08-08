Історія однієї речі: як білі сорочки увійшли в моду та чому досі залишаються актуальними

Одна з найпопулярніших деталей жіночого та чоловічого гардероба – біла сорочка. Ця річ культова та універсальна, адже залишається трендовою протягом десятиліть.

Біла сорочка стала основою ділового стилю, а в останні роки стритстайл-зірки намагаються застосовувати її у незвичних образах та у розслаблених стилях. Як та коли з'явилась класична біла сорочка, та чим зумовлена її популярність.

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Історія білої сорочки

Невіддільною деталлю капсульного гардероба у всіх сезонах є біла сорочка. Вона полюбилась як жінкам, так і чоловікам. Ця деталь стала культовою в історії моди, кіно та культури.

А все почалось з того, що Марія-Антуанетта вирішила позувати перед художницею мадам Віже-Лебрен у бавовняній сукні, яка вважалась спідньою білизною. Королева, замість дорогих шовкових тканин, обрала відносно дешевий матеріал, чим викликала неабиякий інтерес до нього.



Марія-Антуанетта в білизняній сукні / Фото Harper's Bazaar

Вийшовши за межі королівського стилю та одягнувши бавовняну білизняну сукню Марія-Антуанетта викликала ефект метелика з віковими наслідками. Наступне століття відзначилось великим попитом на бавовну, хоча сорочка, яку ми знаємо зараз, тоді ще вважалась чоловічим одягом. До 20-го століття білі вироби з ґудзиками були атрибутом заможних джентльменів. Їх носили ті, які не займались ручною працею і могли дозволити собі часто прати одяг.

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Руйнувати цей стереотип у 1920-х взялась Коко Шанель. Її погляд на жіночу моду був кардинальним та сучасним. Габріель Бонер Шанель упевнено міняла спідниці на шатанні костюмні тандеми, а блузи – на білі чоловічі сорочки. Вона вміло перетворювала цей виріб на жіночу деталь гардероба, надаючи інших форм.



Акторка Марлен Дітріх у білій сорочці / Фото Pinterest

Нову тенденцію швидко підхопили тодішні знаменитості: Кетрін Хепберн, Аву Гарднер, Марлен Дітріх та Лорен Беколл понесли в маси білі, тепер вже жіночі, новинки. Уних почали одягати знаменитих акторок під час знімання фільмів. Сорочку перев'язували поясом на талії, заправляли у спідницю та доповнювали шовковою хустинкою на шиї, залишаючи верхні ґудзики розстібнутими.



Одрі Гепберн у стильному образі / Фото Paramount Pictures

На подіумах у жіночих колекціях сорочка активно почала з'являтись у 1990 – 2000 та залишається актуальною до цього часу. Сьогодні дизайнери беруться змінювати класичний дизайн, додають нові форми, кольори та деталі, експериментуючи з кроєм. А головною особливість білої сорочки є її здатність залишатися на піку моди десятиліттями.

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