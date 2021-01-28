У компанії Converse – новий фасон: як виглядають квадратні носики у кедах

Дизайнер Рік Овенс придумав для відомого на весь світ бренду Converse новий фасон кедів: тепер вони матимуть квадратні носики та широкі язички. Такі зміни оцінили не всі фанати бренду, адже фасон не змінювався ще з створення першої пари кедів.

Джерело: Hype Beast

Перше, що спадає на думку, почувши слово кеди – це легендарні високі Converse All Star з резиновими носиками та зіркою збоку. Проте цього року бренд вирішив змінити звичну форму кедів.

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Новий дизайн Converse

Дизайнер Рік Овенс вже працював з компанією Converse у 2014 році. Зараз він вирішив поекспериментувати та кардинально змінити звичну форму кедів. Rick Owens DRKSHDW x Converse TURBODRK Chuck 70 – так називається створена дизайнером колекція. Це перший раз, коли змінювалась форма кедів. Вони випускаються у класичній чорно-білій кольоровій гамі з логотипами Converse и DRKSHDW на язичку. Ціна за пару від 165 до 170 доларів.



Новий дизайн Converse від Ріка Овенса / Фото Converse

Що відомо про компанію Converse?

Компанія Converse стала популярною ще на початку минулого століття, коли вони створили першу колекцію спеціалізованого взуття для баскетболу All Star. Згодом, з початком Другої світової війни, бренд був змушений змінити сферу діяльності. Вони почали випускати якісний одяг та взуття для солдатів.

Були створені окремі лінійки для авіаторів та фермерів. Це принесло компанії ще більшу популярність серед населення. Згодом кеди почали носити усі: підлітки, баскетболісти, учасники субкультур та музиканти. Бренд почав змінюватись, додаватись нові кольори та текстури.



Кеди Converse / Фото Unsplash

Вкінці 80-х років в компанії Converse почались важкі часи. Вони не витримують конкуренції великих брендів, таких як: Adidas, Nike і Reebok. Попит на їхню продукцію дуже зменшився, змінився власник і на початку 20 століття компанія збанкротувала.

У 2003 році компанію викупив колишній конкурент Nike, і дав їй нове життя. Вони випустили безліч старих моделей, оновивши дизайн, і знову стали популярними на ринку. Незважаючи на критику фанатів All Star, нова стилістика від Nike відродила бренд.

Автор: Соломія Борух