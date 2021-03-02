Знаменита топ-модель Ірина Шейк стала зіркою нового випуску таїландського видання Vogue. На обкладинці березневого номера знаменитість постала у досить незвичному для себе образі. Красуня позувала з короткою стрижкою.

Новий випуск глянцю присвячений творчості. Команда журналу Vogue вирішила довести, що нас всіх чекає світле майбутнє, зробивши акцент на всесвітньому творчому пориві.

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У березні в продажі з'являться 27 випусків журналу Vogue на 21 мові. Ці номери будуть присвячені творчості та познайомлять читачів з цікавими особистостями і найгучнішими іменами в індустрії моди. У кожному випуску будуть представлені портфоліо яскравих молодих зірок в світі моди, музики, мистецтва і кіно з різних країн.

Супермодель Ірина Шейк постала в об’єктиві італійських fashion-фотографів Люки та Алессандро Мореллі. Появою у березневому номері Vogue Thailand зірка справила справжній фурор на своїх прихильників. Така коротка зачіска неабияк сподобалася 14-мільйонній аудиторії моделі.

За стиль вбрання відповідав паризький стиліст Шарль Варен. Візажисткою для нової фотосесії стала Тетяна Макарова, а над зачіскою чаклував модний перукар Якоб Роземберг.

На обкладинці Ірина Шейк з’явилася у чорній довгій сукні, що підкреслювала фігуру супермоделі, бюст та її довгі ноги. Знаменитість позувала у вбранні від Модного будинку Chanel. Роземберг вирішив трішки покреативити, тож заховав розкішне волосся Шейк та одягнув її у коротку чорну перуку.

На обличчя візажистка нанесла ніжний макіяж. Тетяна підкреслила повіки світло-коричневими тінями, а губи нафарбувала нюдовою помадою. Ірина одягнула брендові сережки Chanel та біле намисто.

На одному з кадрів Ірина Шейк позувала у білому комбінезоні з чорними вставками знаменитого бренду. Кадр прикрашала велика монограма Chanel – дві перехрещені латинські букви С.

Супермодель використала цю велику монограму, аби прикрити нею своє оголене тіло. На світлині Ірина Позувала без білизни. Її тіло прикрашали масивні браслети Chanel.