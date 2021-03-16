Знаменита супермодель Ірина Шейк у рекламі Oscar de la Renta. Манекенниця презентувала парфуми Alibi у бездоганній оксамитовій сукні темно-синього кольору.

Для популярної моделі Ірини Шейк початок року виявився особливо плідним. Зірка вже встигла з’явитися на обкладинках кількох глянців, дефілювала на Тижнях моди, а тепер знялася у елегантній рекламі парфумів Oscar de la Renta.

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35-річна модель зачарувала своїх прихильників світлиною у відвертій сукні. Шейк позувала на шкіряному коричневому дивані. Фотографами зйомки стали Луїджі Мурена і Янго Хензо – дует італійського та швейцарського fashion-фотографів, які працюють під професійним псевдонімом Luigi & Iango. Стилістом зйомки став Патрік Макі, а візажистом – Георгі Сандев.

Перед їхніми об’єктивами Ірина Шейк постала у спокусливій сукні темно-синього кольору з оксамиту з глибоким декольте та високим розрізом, який оголював її ногу. Образ знаменитості доповнили туфлі-човники чорного кольору.

На обличчі Ірини візажист зробив ніжний макіяж: повіки нафарбував світло-коричневими тінями, а губи – нюдовою помадою. Волосся знаменитості залаковане рівно та вкладене назад так, щоб не спадало на обличчя.



Ірина Шейк у бездоганній сукні / Фото з інстаграму

Нещодавно Ірина Шейк вразила шанувальників спокусливим образом для обкладинки глянцю, з’явившись перед фотографом у тренчі Burberry на оголене тіло.

Стильні образи Ірини Шейк