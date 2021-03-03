Ірина Шейк останні кілька днів не перестає дивувати своїх прихильників. Супермодель запросили знятися аж для трьох обкладинок глянців. Для таїландського та російського Vogue, а також для американського видання Elle.

Кар’єра 35-річної моделі зараз знаходиться на піку популярності. Щодня знаменитість потрапляє у об’єктиви папараці, а її образи публікують найвідоміші світові глянці. Вона регулярно знімається для модних видань та співпрацює з масштабними брендами.

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Супермодель Ірина Шейк прикрасила третю березневу обкладинку глянцю. Знаменитість знялася у розкішній фотосесії, а ефектний кадр опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Ірина Шейк постала на обкладинці глянцю у білосніжному костюмі від італійського бренду Max Mara, що складався з подовженого жакета та штанів палаццо. Сексуальним кадр вийшов завдяки білому бра від Fleur du Mal. Стилісти ефектно залакували волосся Ірини та створили насичений макіяж.



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle

На іншій обкладинці Шейк з’явилася у класичній білій майці та чорних шкіряних штанах від Louis Vuitton.



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle

Фотосесія для глянцю відбувалася у скляному будинку Філіпа Джонсона. Стилісти підібрали для зірки розкішне мінімалістичне вбрання, яке їй неабияк личить.

Шейк позувала у сукні від Burberry, шкіряному пальто, костюмі від Emporio Armani та прикрасах від Bvlgari. Більшість кадрів зроблені в чорно-білих тонах.

На одному з кадрів Ірина сексуально всілася на диван та продемонструвала білу трикотажну сукню з вирізами одягнену без бюстгальтера від Fendi за 2 тисячі доларів. Супермодель прикрасила образ сережками за 8 тисяч доларів та браслетом Cartier.



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle

Шейк показала прес фотографуючись в образі від Тома Форда. Модель одягнула широкі штани, блейзер та бюстгальтер та продемонструвала свою розкішну фігуру.



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle

Супермодель також позувала у шкіряній спідниці, жилетці та сорочці від Hermes оголивши груди.



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle

Ірина Шейк продемонструвала стильну білизну від Dolce & Gabbana, що складається з чорного бюстгальтера та ультратрендових шахматових трусів з високою посадкою.



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle



Ірина Шейк знялася для глянцю / Elle