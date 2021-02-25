Ірина Шейк досить часто з’являється в об’єктивах папараці. Нещодавно фотографи помітили знаменитість на одній з вулиць Нью-Йорку. У передчутті весни супермодель змінила улюблені пуховики та стильне пальто.

З кавою в руках 35-річна манекенниця прогулялася районом Сохо у Нью-Йорку. На деяких світлинах Ірина з’явилася зі своєю донечкою Леєю, а на інших сама. Ймовірно, Шейк відвезла дитину до її батька Бредлі Купера, який живе неподалік.

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Образ Ірини Шейк

Для прохолодного лютневого ранку Ірина Шейк одягнула бежеве двобортне пальто, білу сорочку, трендові широкі джинси та джемпер від улюбленого бренду Burberry з геометричним принтом.

Свій стильний образ манекенниця доповнила чорними шкіряними черевиками на масивній підошві. Шейк одягнула головний аксесуар останніх сезонів – чорний атласний обруч. Образ знаменитість довершила коричневою сумкою, сонцезахисними окулярами та чорною маскою.

Користувачі в мережі вже заявили, що новий look Ірини Шейк дуже їм нагадує образи героїнь серіалу "Пліткарка" Серени ван дер Вудсен та Блер Уолдорф.