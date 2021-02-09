Відома модель Ірина Шейк вчергове підкорила своїм бездоганним образом у Нью-Йорку. Навіть під час сильних морозів знаменитість залишається стильною.

Популярна модель Ірина Шейк ніколи не оминає увагою журналістів та фотографів. Папараці сфотографували 35-річну модель на знаменитій вулиці Сохо.

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У Нью-Йорку зараз лютує справжня зима, тож модниця вирішила утеплитися стильною шубою Max Mara.

Верхній зимовий одяг у синьо-бежеву смужку Шейк скомбінувала з коричневою водолазкою, чорними штанами з підкотами та своїми улюбленими черевиками на шнурівці.

Образ знаменитість завершила синьою шапкою, чорною маскою, прямокутними сонцезахисними окулярами із зеленою оправою та червоною лаконічною сумкою. Окрім цього знаменитість вирішила додати родзинки аутфіту, одягнувши фіолетові рукавиці з фіолетовим хутром.

Варто зазначити, що зіркова матуся прогулювалася сама. Її 3-річна донька наразі перебуває із своїм батьком, відомим актором Бредлі Купером.



Стильний образ Ірини Шейк / Getty Images