Відому супермодель Ірину Шейк вчергове сфотографували папараці. Днями вона прогулювалась вуличками Нью-Йорка разом з донькою, і принагідно похизувалась зимовим аутфітом.

Джерело: 24 канал

Ірина Шейк вміло поєднує свій впізнаваний лаконічний стиль та невимушеність.

Цікаво Наймодніша вагітна модель: Ельза Госк гуляє у стильному молочному пальті та бейсболці

Дивлячись на її образи, здається, що вона зовсім не стоїть годинами перед шафою, як це притаманно багатьом дівчатам. Ірина любить почувати себе комфортно, тож завжди обирає вбрання, яке не буде сковувати її рухів.

Відома супермодель любить поєднувати ультрамодні речі з розслабленими та недбалими елементами гардеробу.

Образ Ірини Шейк

Для прогулянки з донечкою Леєю модель замість штанів чи джинсів віддала перевагу спортивним штанам з лампасами. Знаменитості люблять задавати тренди, тож не виключено, що вже навесні їх масово почнуть носити модні інфлюенсерки.

Спортивні штани зірка подіумів поєднала з чорним лонгслівом, який прикрасила численними золотистими ланцюжками. Поєднання багатьох ланцюжків буде неабияк популярним у 2021 році.

Зверху модель одягнула чорну дублянку з білими вставками з овчини. Доповнили образ улюблені черевики на масивній підошві та тепла шапка біні. Завершальний штрих – мініатюрна сумка хобо, захисна маска та сонцезахисні окуляри.



Ірина Шейк продемонструвала новий вихід на вулицях Нью-Йорка / Legion Media