Ірина Шейк прийшла на прем'єру Бредлі Купера в сексуальному образі: їх підозрюють у примиренні

Останнім часом папараці почали все частіше помічати Ірину Шейк та Бредлі Купера разом. Напередодні модель навіть прийшла на прем’єру нового фільму актора.

Манекенниця Ірина Шейк та актор Бредлі Купер – одні з небагатьох зірок, які не хайпували на своєму розставанні. Вони мало коментували причину розставання та часто оминали цю тему. У колишніх закоханих є донечка Лея, яку знаменитості виховують в рівних умовах. Дівчинка достатньо часу проводить зі своєю матір’ю та батьком.

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І якщо раніше зірок можна було побачити разом лише тоді, коли хтось один з них забирав чи віддавав доньку, то зараз Ірину та Бредлі почали частіше помічати вдвох. Нещодавно вони ходили разом на ланч та гуляли з донькою.

Фанати вже почали підозрювати знаменитостей у примиренні, адже нещодавно Ірина Шейк навіть завітала на прем’єру нового фільму з Бредлі Купером "Алея жаху", в якому він зіграв головну роль.

Образ Ірини Шейк

Вихід Ірини Шейк на червону доріжку справив справжнісінький фурор. Супермодель одягнула стильний чорний костюм у вертикальні білі смужки. Такі костюми в новому році стануть суперпопулярними, адже їх все частіше приміряють на собі знамениті зірки та інфлюенсери.

Штанний костюм у вертикальну смужку давно відноситься до строгого дрес-коду, втім Ірина Шейк зуміла зробити його ще й сексуальним. Під низ замість сорочки чи блузи вона одягнула шкіряну портупею з глибоким декольте. Доповнили образ супермоделі чорні туфлі-човники та мінімалістичний клатч. Довершенням аутфіту став елегантний пучок та яскравий макіяж з акцентом на червоних губах.



Сексуальний образ Ірини Шейк / Фото з Getty Images



Сексуальний образ Ірини Шейк / Фото з Getty Images