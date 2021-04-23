Ірина Шейк приголомшила аутфітом у всіх відтінках карамелі: стильні фото

Популярна супермодель Ірина Шейк часто потрапляє в об’єктиви папараці. Під час свого останнього виходу манекенниця продемонструвала зухвалий вихід у відтінках карамелі. На прогулянку Шейк вирушила зі своєю донечкою Леєю та подругою.

Кар’єра знаменитої 35-річної моделі зараз на піку популярності. Щодня знаменитість потрапляє у об’єктиви папараці, а її образи публікують найвідоміші світові глянці. Вона регулярно знімається для модних видань та співпрацює з масштабними брендами.

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Нещодавно знаменитість вражала розкішним образом на показі Michael Kors у сірій сукні з вирізом на талії та замшевих чоботах з гострим носком. Також чарівний аутфіт Шейк показала своїй 14-мільйонній аудиторії, позувавши у чорному топі на бретелях та бермудах, які доповнила тілесним взуттям з нової колекції Burberry та шубою зі штучної шкіри.

23 квітня Ірина Шейк підкорила stretstyle-фотографів бездоганним зовнішнім виглядом. Перед об’єктивами фотокамер вона позувала у стильному вбранні.

Образ Ірини Шейк

Знаменитість для прогулянки обрала коричневий в’язаний топ, а зверху одягнула штанний костюм розділений смужками. Одна частина костюма – шоколадна, інша – відтінку кави з молоком. Такий "солодкий" аутфіт Ірина доповнила фактурним шкіряним тренчем карамельного відтінку.

Також вона одягнула нові чорні кросівки з нещодавньої колаборації брендів Balenciaga & Gucci та коричневі сонцезахисні окуляри. Шейк сумлінно дотримується правил в період пандемії та слідкує за своїм здоров’ям, тож завжди виходить на вулицю в масці. Цього разу вона обрала модель сірого кольору.

Модель зав’язала волосся в гульку, а образ довершила мінімалістичною сріблястою прикрасою на шиї. Донечку Лею зірка стрітстайлу одягнула у свій улюблений бренд Burberry.

Шейк вже багато років є близькою подругою креативного директора британського бренду Ріккардо Тіші, тож доньку одягнула у фірмове пальто зі знаменитим візерунком у клітинку червоних, чорних та білих ліній. З-під низу виднілася біла сорочка та золотиста спідниця.

З Іриною також гуляла її подруга у бежевому тренчі та синій панамі. Обоє тримали маленьку Лею за руку.



Ірина Шейк прогулялася у стильному образі / Legion Media



Ірина Шейк прогулялася у стильному образі / Legion Media



Ірина Шейк прогулялася у стильному образі / Legion Media