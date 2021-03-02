Як носити модний аксесуар весни – шкіряну косинку: майстер-клас від супермоделі Ірини Шейк

Шкіряна косинка стала одним із найпопулярніших аксесуарів зими, втім знаменитості вирішили одягати косинку у весняний період. Першою стильний приклад продемонструвала супермодель Ірина Шейк.

Косинка – не є новинкою у світі моди. Періодично цей головний убір люблять додавати у свої аутфіти трендсеттери і селебріті. Безумjвно, косинка є універсальним елементом гардеробу, адже її можна носити увесь рік.

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Модниці наважилися одягати косинку завдяки її функціональності, адже вона захищає від сонця, вітру та вологи. Якщо вам вже набридли зимові шапки, панами та капелюхи, але ви ще хочете вкрити голову якимось убором – беріть приклад з Ірини Шейк та одягайте косинку.

Відома супермодель у перший день весни прогулялася Міланом зі своєю подругою у стильному образі. Шейк одягнула чорну обтислу майку та коротку спідницю. Зверху модель одягнула двобортне гірчичне пальто, а образ доповнила сумкою такого ж відтінку.

Основний акцент Ірина зробила на шкіряній косинці, яка привернула увагу багатьох модниць. Її модель прикрасила золотистою шпилькою збоку. Не обійшовся модний вихід знаменитості без її улюблених чорних сонцезахисних окулярів. Образ довершували чорні чоботи з квадратним носком на каблуці.

Увесь look Ірини Шейк був спрямований на те, аби її впізнали якомога менше людей. Ймовірно, вона хотіла прогулятися зі своєю подругою у спокійній, невимушеній атмосфері, адже чорна захисна маска не залишала жодних шансів впізнати світову модель, яка лише нещодавно з’явилася на обкладинці глянцю Vogue Thailand.



Ірина Шейк показує, як носити шкіряну косинку / Getty Images