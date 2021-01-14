Гумові чоботи Bottega Veneta Puddle Boots минулого року стали одним з наймодніших моделей взуття. У 2021 році чоботи не здають своїх позицій, адже їх носять знаменитості, блогери та модні редактори. Втім перші позиції в цьому сезоні посідають чоботи Both, які часто одягає супермодель Ірина Шейк.

Паризький бренд взуття Both, заснований у 2016 році випускає в продаж різноманітні моделі: армійські черевики, лофери, челсі, жокейські чоботи чи кеди, пише Vogue.

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Завдяки масивній підошві і матовим гумовим вставкам – будь-яке взуття бренду Both набуває футуристичного вигляду. Таку модель вже оцінила супермодель Ірина Шейк, яка увесь грудень гуляла у черевиках Both зі шнурівками.

Найбільшою популярністю цей бренд користується в Азії та Америці. Улюблені черевики Ірини Шейк коштують 17 тисяч гривень.

Досить часто на прогулянку зі своєю 3-річною донечкою Леєю Ірина Шейк виходила в простому та комфортному вбранні. Під час останнього виходу з чорними черевиками Both супермодель вирішила поєднати білий спортивний костюм.

Знаменитість заправила штани у чоботи, а зверху одягнула чорний лаковий пуховик. З аксесуарів Шейк використала лише чорні окуляри з вузькою оправою та чорну захисну маску.