Знаменита супермодель на захід прийшла у виробі з колекції Burberry Resort 2022. Чорну сукню максі-довжини з глибоким декольте та велюровим ліфом Шейк доповнила об’ємним пуховиком.

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Довгонога красуня відмовилася від взуття на підборах, доповнивши образ чорними черевиками. Образ довершило волосся зібране у хвіст, чорний клатч та сережки з перлинами.

У мережі також з’явився ефектний кадр, на якому Ірина Шейк позувала з Рікардо Тіші. Дизайнер одягнув базові чорні штани, довершивши образ темно-синім ломбером з білими рукавами.

Запрошення на вечірку отримали й інші близькі друзі дизайнера. Серед поважних гостей опинилася Ізабель Юппер, Кендіс Сванепул, Езра Міллер та інші.



Бездоганний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі



Бездоганний образ Ірини Шейк / Фото з інстаграму моделі