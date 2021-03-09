Супермодель Ірина Шейк не перестає дивувати своїх прихильників новими зйомками для глянців. Цього разу знаменитість з’явилася у спокусливому образі, одягнувши тренч на оголене тіло.

35-річна супермодель Ірина Шейк станом на березень 2021 року може похизуватися чималим здобутком. Вона вже встигла знятися для двох глянців Vogue, Elle, а тепер з’явилася на обкладинці видання The Sunday Times Style.

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Для березневої обкладинки видання Ірина Шейк одягнула на оголене тіло стильний тренч Burberry, який створив її найкращий друг Рікардо Тіші. Для спокусливого кадру Ірина оголила ногу. Тренчкот одягнений на моделі зшитий з різних матеріалів – базового бежевого габардину, синього деніму та чорної шкіри.

Спокусливий аутфіт Шейк доповнила чорна бандана та яскравий макіяж. Візажисти повністю підвели очі моделі чорним олівцем, створивши таким чином зухвалий образ.

За зйомку відповідав австралійський фотограф Кріс Коллс, за плечима якого співпраця з такими відомими брендами, як MaxMara, Karl Lagerfeld та зйомки для видань Vogue, Interview та Icon. Стилем знаменитості займалася Селія Азулай, а за макіяж – Тетяна Маркова.

В інстаграмі глянцю з’явився кадр з фотосесії. Ірина Шейк перед об’єктивом позувала у спортивному боді на довгий рукав, білих шкарпетках та чорних лоферах.