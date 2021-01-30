Лавандове пальто та сумка багет: Ірина Шейк прогулялася Нью-Йорком у весняних кольорах

Взимку дівчата менше зосереджують свою увагу на яскравих кольорах, обираючи натомість одяг практичних класичних відтінків з переважанням чорного. Супермодель Ірина Шейк залюбки одягає взимку кольорові речі, а під час останньої прогулянки продемонструвала весняне пальто в лавандовому кольорі.

Джерело: 24 канал

35-річна модель обрала для прогулянки в холодну пору року пальто модного та ніжного відтінку.

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Папараці заскочили зіркову матусю, яка досить часто демонструє свої аутфіти саме на прогулянці з донечкою, в той час, коли вона виходила з під’їзду високої будівлі в центрі міста.

Образ Ірини Шейк

Знаменитість одягнула темно-фіолетовий світшот та підкреслила фігуру джинсами скіні чорного кольору. Зверху вона одягнула пальто лавандового кольору з акцентними плечима італійського бренду вуличної моди GCDS. Свій аутфіт Ірина доповнила білими челсі з чорною підошвою.

Супермодель приділила увагу деталям, одягнувши пурпурну захисну маску, а в руках тримала сумку Rachel By Far світло-фіалкового кольору. Зірка модних подіумів любить сонцезахисні окуляри, тож майже ніколи не забуває їх одягати.

Волосся Шейк зібрала у строгий пучок. Від акцентних прикрас вона відмовилася, натомість одягнувши мінімалістичні ланцюжки та підвіску з хрестом.



Стильний вихід Ірини Шейк / Legion Media