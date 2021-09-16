Ірина Шейк і Кендіс Сванепул приміряли розкішні образи для журналу CR Fashion Book: ефектні фото
Джерело:інстаграм Еммануеля Монсалве
Відомі супермоделі Ірина Шейк і Кендіс Сванепул вже не вперше фотографуються разом для глянців. Нещодавно вони знялися в ефектних образах для CR Fashion Book.
Темою осіннього випуску модного журналу стало шоу, яке важко уявити без дівчат в сукнях з блискучими каміннями та паєтками. Редакція запросила знятися у запальній фотосесії обох супермоделей зі світовим ім’ям.
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Дівчата приміряли сукні зі стразами від нью-йоркського бренду Area, який випустив кутюр для міленіалів, позували перед камерою у сукнях формату black tie від Saint Laurent та показали свою бездоганну фігуру у вінтажній білизні.
Фотографом розкішної зйомки став нью-йоркський фотограф Еммануель Монсалве. Стилісти зачесали волосся в гульки, а візажисти зробили на обличчі ефектні макіяжі.Усі зірки знають: робити бездоганні фото для мережі варто на фоні камінів. Тож будьте теж у тренді та обирайте стильні й безпечні електрокаміни Dimplex.
Дівчата позували у вбиральні та малювали одна одній губи. Ірина Шейк позувала перед камерою з персиковими губами в блискітках, а Кендіс пухкі губи довершив прозорий блиск для губ.
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму
Розкішна фотосесія Ірини Шейк і Кендіс Сванепул / Фото з інстаграму