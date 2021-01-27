Ірина Шейк та Белла Хадід знялися в образі маріонеток для нової кампанії Moschino

Знамениті супермоделі Ірина Шейк та Белла Хадід знялися у новій весняній кампанії бренду Moschino. Автором кадрів став легендарний американський фотограф Стівен Мейзел. 35-річна модель Ірина Шейк та 24-річна модель Белла Хадід позували на кадрах в образі маріонеток.

Джерело: Новое время Life

Креативний директор італійського будинку моди Moschino Джеремі Скотт представив рекламну кампанію нової колекції сезону весна – літо 2021.

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На руках і ногах найзатребуваніших моделей сучасності були закріплені нитки, як у справжніх маріонеток. Ірині Шейк та Беллі Хадід створили ефектні образи в стилі ретро з пишним начосом та стрілками на очах. Над макіяжем та образами працювали Джиммі Пол і Пет Макграт.

У зйомках також взяли участь нідерландська модель Ясмін Вейналдум, австралійська манекенниця Юлія Нобіс і темношкіра модель Ахенрін Мадіт.

У вересні 2020 року дизайнер креативно відреагував на пандемію коронавірусу. Його колекцію на подіумі представили не живі моделі, а ляльки.

Для показу було створено 40 маріонеток по образах улюблених моделей Джеремі Скотта, які дефілювали у кутюрному вбранні перед ляльковими гостями. В перших рядах опинилися Анна Вінтур, Ніна Гарсія і Едвард Еннінфул.

Дизайнер заявив, що в такий нелегкий час вирішив подарувати віртуальному глядачеві можливість відволіктися від реальності та зануритися в світ казки.

Показ Moschino весна – літо 2021: вражаюче відео