Ірина Федишин знялася у кіно та показала свій образ у жовтій сукні з пір'ям: чарівні кадри
Джерело:інстаграм Ірини Федишин
Кілька днів тому популярна співачка Ірина Федишин заінтригувала прихильників новиною про те, що знялася у кіно. 34-річна знаменитість взяла участь в зйомках серіалу, назву якого поки що не розкриває. У своєму інстаграмі вона показала світлини зі зйомок у жовтій мінісукні.
Артистка Ірина Федишин веде лайфстайл-блог в інстаграмі, у якому ділиться з підписниками кадрами з особистого життя та концертною діяльністю. Знаменитість часто запрошують на телевізійні ефіри, інтерв’ю та фотосесії, втім в кіно Ірина Федишин знялася вперше, тож присвятила цим спогадам окремий допис.
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Знаменитість любить яскраве вбрання, яке часто приміряє для щоденних прогулянок та на своїх концертах. Для зйомок у серіалі білявка також обрала екстравагантний look – жовту сукню з пір’ям.
Образ Ірини Федишин
Львівська співачка постала перед камерою у мінісукні жовтого кольору, рукави якого були оздоблені пір’ям. Плечі та зону декольте прикривала тканина обманка тілесного кольору. Образ Ірина Федишин доповнила сріблястими туфлями на підборах.Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.
Зірка вклала волосся у легкі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж. Співачка підкреслила погляд міксом світлих і темних тіней для повік, а губи намалювала коричневим блиском для губ. Завершальним штрихом стали аксесуари. Виконавиця довершила свій образ золотистими сережками-кільцями.
"Перший досвід у кіно. Це було дуже цікаво і захоплююче. Режисер залишився задоволеним роботою", – написала артистка в дописі.
Ірина Федишин у яскравому образі / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин у яскравому образі з режисером / Фото з інстаграму співачки
Ірина Федишин у яскравому образі / Фото з інстаграму співачки