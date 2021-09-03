Артистка Ірина Федишин веде лайфстайл-блог в інстаграмі, у якому ділиться з підписниками кадрами з особистого життя та концертною діяльністю. Знаменитість часто запрошують на телевізійні ефіри, інтерв’ю та фотосесії, втім в кіно Ірина Федишин знялася вперше, тож присвятила цим спогадам окремий допис.

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Знаменитість любить яскраве вбрання, яке часто приміряє для щоденних прогулянок та на своїх концертах. Для зйомок у серіалі білявка також обрала екстравагантний look – жовту сукню з пір’ям.

Образ Ірини Федишин

Львівська співачка постала перед камерою у мінісукні жовтого кольору, рукави якого були оздоблені пір’ям. Плечі та зону декольте прикривала тканина обманка тілесного кольору. Образ Ірина Федишин доповнила сріблястими туфлями на підборах.

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Зірка вклала волосся у легкі локони, а на обличчі зробила насичений макіяж. Співачка підкреслила погляд міксом світлих і темних тіней для повік, а губи намалювала коричневим блиском для губ. Завершальним штрихом стали аксесуари. Виконавиця довершила свій образ золотистими сережками-кільцями.

"Перший досвід у кіно. Це було дуже цікаво і захоплююче. Режисер залишився задоволеним роботою", – написала артистка в дописі.



Ірина Федишин у яскравому образі / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у яскравому образі з режисером / Фото з інстаграму співачки



Ірина Федишин у яскравому образі / Фото з інстаграму співачки