22 липня на Оглядовому майданчику КВЦ Парковий відбулася головна подія музичного життя країни – "Вечір Прем'єр" з Катериною Осадчою. У цей вечір на гостей чекали особливі прем’єри, неочікувані колаборації українських артистів та виступи топових представників українського шоу-бізнесу.

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До виступів Тіни Кароль, Олі Полякової, NK та гурту The Hardkiss приєдналася виконавиця Ірина Федишин. Перед глядачами артистка з’явилася у приголомшливому образі. Виконавиця вперше презентувала свій новий запальний трек "Fashion".

Підтримати дружину приїхав її чоловік Віталій Човник, який подарував знаменитості розкішний букет червоно-білих троянд. Також на "Вечір прем’єр" завітали двоє синів знаменитості – Олег та Юрій.

Образ Ірини Федишин

Співачка постала перед камерою у велюровій сукні без бретельок. Вбрання не мало рукавів, тож гарно підкреслювало зону декольте, що оздоблена камінням. Також Ірина похизувалася довгими стрункими ніжками, оскільки сукня мала спокусливий виріз.

Для виступу Федишин доповнила свій look довгими рукавичками. Бездоганний образ вона довершила чорними босоніжками на підборах. Розкішне біляве волосся стилісти вклали у локони та доповнила зачіску мінімалістичною прикрасою збоку.

Візажисти нанесли на обличчя знаменитості яскравий макіяж. Її повіки сяяли молочними тінями, а погляд підкреслювали масивні стрілки зроблені чорним лайнером, пухкі губи доповнювала яскрава помада червоного кольору.



Красивий образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму



Красивий образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму