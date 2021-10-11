Ірина Федишин стала репортеркою "Світського життя" у помпезній жовтій сукні: яскраве фото

Відома українська співачка Ірина Федишин стала все частіше з’являтися на телебаченні. Раніше знаменитість була учасницею гіпершоу "Маска", а тепер стала репортеркою "Світського життя". Знаменитість красувалася перед камерами в розкішній сукні.

Нещодавно головна ведуча програми «Світське життя» Катя Осадча народила третю дитину. Поки знаменитість перебуває у декреті та не може відвідувати всіх світських заходів, її заміняють українські артисти. Раніше у ролі світської репортерки виступала Наталія Могилевська, Настя Каменських, а тепер до зірок долучилася Ірина Федишин.

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У своєму інстаграмі співачка зазначила, що вперше спробувала себе у ролі світської репортерки та висвітлила захід "Міс Львів". За її словами, давати інтерв’ю набагато легше, ніж брати.

"Мій дебют у ролі світської репортерки. Це був дуже хвилюючий досвід і цікаві пригоди. Для мене "Світське життя" – це моя улюблена програма. І стати її частинкою – це мрія, яка стала реальністю. Досі не віриться, що все це відбулося зі мною", – зазначила Ірина Федишин.

Образ Ірини Федишин

Знаменитість обрала для світського заходу пишне плаття. Виріб складався зі шкіряного верху без бретелей та помпезної шифонової спідниці із довгим шлейфом. Виконавиця позувала перед камерою з локонами та насиченим макіяжем.

Візажисти зробили на обличчі вечірній smoky eyes, а губи намалювали рожевою помадою. Помпезний образ Ірини Федишин довершували довгі сережки з камінням та масивний перстень.



Помпезна сукня Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки



Помпезна сукня Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки



Помпезна сукня Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки