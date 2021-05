Ірина Федишин підкорює серця підписників та часто показує look of the day у своєму інстаграмі. Своїх прихильників вона надихає на створення нових неординарних образів.

Образ Ірини Федишин

Стильний кадр Ірина Федишин зробила на тлі зеленого парку біля водойми та каштанів. Виконавиця постала перед камерою у чорному топі на довгий рукав. Її образ доповнили голубі широкі джинси з вирізами. Минулого сезону дирки на штанах вважалися моветоном, втім зараз знову набирають популярності.

Яскравого акценту в образі та родзинки додав багатоколірний довгий в’язаний кардиган у смужку. До стильного образу знаменитість підібрала чорні босоніжки на підборах та чорну круглу сумку.

Біляве волосся співачка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила яскравий макіяж. Знаменитість нафарбувала очі світлими тінями, а на губи нанесла помаду яскравого червоного кольору.

Підписники, як завжди, залишили безліч коментарів під дописом.

"Красуня. Як завжди на висоті";

"Дуже гарна";

"Моделька неперевершена";

"Просто супер";

"Яка ти красива!".



Красивий образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму