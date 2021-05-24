Ірина Федишин підкорює серця підписників та часто показує look of the day у своєму інстаграмі. Своїх прихильників вона надихає на створення нових неординарних образів.
Дивіться також Тіна Кароль одягнула хустинку – головний убір цієї весни: фото стильного образу
Образ Ірини Федишин
Стильний кадр Ірина Федишин зробила на тлі зеленого парку біля водойми та каштанів. Виконавиця постала перед камерою у чорному топі на довгий рукав. Її образ доповнили голубі широкі джинси з вирізами. Минулого сезону дирки на штанах вважалися моветоном, втім зараз знову набирають популярності.
Яскравого акценту в образі та родзинки додав багатоколірний довгий в’язаний кардиган у смужку. До стильного образу знаменитість підібрала чорні босоніжки на підборах та чорну круглу сумку.
Біляве волосся співачка вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила яскравий макіяж. Знаменитість нафарбувала очі світлими тінями, а на губи нанесла помаду яскравого червоного кольору.
Підписники, як завжди, залишили безліч коментарів під дописом.
- "Красуня. Як завжди на висоті";
- "Дуже гарна";
- "Моделька неперевершена";
- "Просто супер";
- "Яка ти красива!".
Красивий образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму