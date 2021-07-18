Ірина Федишин активно розвиває свою особисту сторінку в інстаграмі, за якою стежать майже 400 тисяч користувачів. Знаменитість ділиться світлинами з особистого життя, поїздок, концертів та інших цікавих моментів.

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На вихідних співачка разом з чоловіком та двома дітьми відправилася на весілля в Чернівці. Народна улюблениця позувала на золотистому габаритному дивані у червоній сукні від бренду Olya Mak.

Cукня виконана з тканини жаккард, у центр ліфа вставлена чорна сіточка, бічні деталі корсету драпіровані. Червоне плаття довершує оксамитовий пояс з брендовою пряжкою "ОМ". Виріб на сайті коштує 14 200 гривень.

Ірина Федишин не перевантажувала образ зайвими аксесуарами. Зірка зробила на волоссі локони, а на обличчя нанесла, як завжди, насичений та яскравий макіяж. Співачка намалювала очі чорними тінями, а пухкі губи нафарбувала помадою малинового кольору.

Знаменитість опублікувала фото з родичами на своїй сторінці. На кадрі позували наречена з нареченим, її чоловік Віталій Човник та обоє синів. Окрім цього, вона показала прихильникам свою похресницю Софійку.

На кадрах співачка незмінно посміхалася. Прихильники люблять Ірину Федишин не лише як талановиту співачку, але й за те, що вона завжди радісна та привітна.