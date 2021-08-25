Нещодавно білявка відпочивала у Болгарії, втім вже повернулася до роботи. У День Незалежності популярна виконавиця відправилася на святкові концерти в Яремче та Ямницю, що біля Івано-Франківська.

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Напередодні Ірина Федишин записала відеоролик в Кам’янці-Подільському на свою відому пісню "Україна". Знаменитість приміряла чарівні образи у вишиванках, одну з яких опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

Образ Ірини Федишин

Відома українська співачка опублікувала кілька фото зі своїм сином на тлі фортець Кам’янця-Подільського. Перед камерою Ірина Федишин постала у пишній атласній сукні білого кольору на довгий рукав.

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Плаття з відкритою спиною оздоблене фактурним корсетом та відкритою зоною декольте. Об’ємні рукави плаття прикрашали вишиті голубі квіти, а помпезності сукні-вишиванці додавав її довгий шлейф. Плаття знаменитість приміряла від української дизайнерки Тетяни Палій, яке коштує 12 тисяч гривень.

Образ Ірина Федишин довершила масивними коралями та насиченим макіяжем. Співачка намалювала очі темними тінями, губи нафарбувала яскравою рожевою помадою, а на волоссі зробила улюблені локони.



Красивий образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки



Красивий образ Ірини Федишин / Фото з інстаграму співачки