У зв’язку з пандемією коронавірусу у 2020 році інститут костюму Met Gala скасували. У цьому році традиційний бал, на якому збираються всі знаменитості, вирішили відновити. Світська подія пройде не у травні, а 13 вересня. Довгоочікувана відбудеться у музеї Метрополітен у Нью-Йорку.

Зазвичай, fashion-подію проводять в перший понеділок місяця, однак 6 вересня у США відзначають День праці, тому захід перенесли на тиждень. Найстильніша модна ніч компенсує втрачену тогорічну подію двома частинами.

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Модний критик Ванесса Фрідман зазначила, що перша виставка відкриється у вересні після Тижня моди у Нью-Йорку, друга – у травні 2022 року.

У 2021 році тема виставки та балу називається "В Америці: лексикон моди", тобто вона буде присвячена американській моді.

Куратор Інституту костюма Ендрю Болтон розповів, що подія Met Gala буде присвячена американському модному суспільству, яке постраждало за час пандемії.

Друга виставка називається "В Америці: антологія моди". Відкриється вона в перший понеділок травня 2022 року. В експозицію виставки увійдуть роботи таких американських дизайнерів, як Рой Холстон, Ральф Лорен і Вірджіл Абло.

Ведучою балу стане 23-річна поетеса Аманда Горман, яка прославилася своїм виступом на церемонії інавгурації Джо Байдена. Її називають улюбленицею головної редакторки американського Vogue Анни Вінтур. Дівчина у квітні прикрасила обкладинку іменитого глянцю. Допомагати їй буде дизайнер Том Форд.

Що відомо про світську подію Met Gala?

Бал костюмів у музеї Метрополітен у Нью-Йорку – це щорічний захід зі збору коштів на користь Інституту костюма. Він знаменує собою відкриття щорічної виставки у музеї. Щороку святкова подія має різну тему виставки, що задає тему для вечірніх суконь. Усі гості повинні обрати образ відповідно до запропонованої теми.

Розкішний захід Met Gala вважається одним із найважливіших світських подій у США. Варто зазначити, що подія абсолютно не дешева. До прикладу, у 2019 році ті зіркові гості, які вирішили взяти участь в балі Інституту костюма музею Метрополітен, повинні були заплатити 30 тисяч доларів за вхідний квиток. Але якщо вони мали бажання провести вечір за заброньованим наперед столиком на закритій вечірці, ціна такої послуги склала 275 тисяч доларів.