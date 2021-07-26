Найбільшим трендом останніх кількох років стала екологічність – бренди намагаються зменшити споживання води під час виробництва одягу, замінити натуральну шкіру на штучну, а також використовувати тільки перероблені матеріали.

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Це стосується не тільки невеликих марок, але і головних гравців fashion-індустрії. І одними з перших, хто став дотримуватися ідей сталого розвитку, стали Prada. Це лише збільшило інтерес покупців до бренду.

Останнім часом в інстаграмі можна помітити, що всі модні інфлюенсери та зірки з'являються на своїх світлинах в речах з нейлону, а також з наймоднішою сумкою сезону – в'язаною авоською.

Цей аксесуар модниці беруть з собою не лише на пляж, але й доповнюють в’язаним шопером свої міські образи. Першою з такою модною сумкою прогулялася фаворитка стрітстайл-фотографів Тіффані Хсу. До сірого спортивного костюма та бігових кросівок New Balance дівчина підібрала білу сумку від Prada.

А от шведська модниця Ельза Госк взяла з собою на пляж авоську кольору кави з молоком. Знаменита білявка щодня показує прихильникам стильні аутфіти, тож, ймовірно, вона вже готує нову світлину з красивою літньою сумкою.

Модна інфлюенсерка Лінда Тол на звичайну прогулянку дощовим містом обирає базову футболку, голубі джинси та лофери. Свій образ вона довершує тілесним шопером та чорними сонцезахисними окулярами.

Шопери від Prada чудово виглядають і можуть вмістити в себе папку формату A4 та ноутбук, тож з такою сумкою можна сміливо відправлятися в офіс.



Стильні шопери / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить Prada"



Стильні шопери / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить Prada"



Стильні шопери / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить Prada"



Стильні шопери / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить Prada"



Стильні шопери / Фото з телеграм-каналу "Диявол носить Prada"