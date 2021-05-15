Іменинниця Стелла Максвел підкорила мережу перламутровим костюмом: чарівний аутфіт

Відома супермодель, муза креативного директора Moschino Джеремі Скотта та "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Стелла Максвел у суботу, 15 травня, святкує 31-річчя. Нещодавно знаменитість потрапила в об’єктиви папараці у стильному перламутровому костюмі, який підкорив мережу.

Володарка досконалого тіла Стелла Максвел потрапляє в об’єктиви стрітстайл-фотографів не так часто, як її колеги по цеху, втім кожен її вихід дає зрозуміти, що манекенниця обожнює total look.

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Однотонні образи завжди актуальні, тож Стелла сміливо робить ставку на костюми в спортивному чи класичному стилі від популярних брендів.

Образ Стелли Максвел

Фотографи помітили знамениту модель в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. Білявка поверталася з вечері та потрапила під приціл фотокамер у стильному елегантному комплекті.

Для виходу знаменитість обрала перламутровий костюм, що переливається з чорним та темно-фіолетовим кольором. Виріб складається з приталеного жакета та вузьких штанів.

До костюма модель підібрала білизняний топ чорного кольору з глибоким вирізом. Її образ доповнювали білі кросівки від Gucci з коричневою монограмою. Волосся Стелла розпустила та довершила образ чорною захисною маскою.



Стильний вихід Стелли Максвелл / Copyright



Стильний вихід Стелли Максвелл / Copyright