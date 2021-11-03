Шведська топмодель Ельза Госк давно перетворила свій Instagram на посібник з fashion-трендів, постійно публікуючи модні образи. Щодня для багатомільйонної аудиторії модель готує стильні образи, які неможливо обійти стороною.

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Величезну кількість шанувальників манекенниця здобула завдяки Victoria's Secret. Після того як у 2018 році Ельза Хоск пройшлася подіумом у почесному діамантовому Fantasy Bra, кар'єра шведської моделі пішла в гору. Підкоривши професійний олімп, вона стала зіркою стрітстайлу та найінстаграмнішим "ангелом" Victoria's Secret.

Кожен вихід Ельзи Госк заслуговує особливої уваги. У її аутфітах немає зайвих речей, оскільки білявка продумує все до найменших дрібниць. Для кожної пори року модель готує образи, які можна легко повторити.

Редакція Fashion 24 провела моніторинг осінніми аутфітами Ельзи Госк та обрала 5 найкращих образів, які підійдуть для листопадової погоди. Восени шведка обирає затишну куртку-сорочку коричневого кольору, яку можна одягнути сонячний день під в’язаний светр з горловиною.



Осінні образи Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Також Ельза обирає класичне молочне пальто, яке можна одягнути під кросівки та черевики, а для важливого виходу робить ставку на трендовий виріб від Valentino, поєднуючи його з чоботами на масивній підошві.



Осінні образи Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Осінні образи Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Для холоднішої погоди чудово підійде коротка дублянка-авіатор або подовжений виріб дублянки відтінку темний шоколад, який можна розбавити трендовою сумкою та сонцезахисними окулярами.



Осінні образи Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Осінні образи Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі