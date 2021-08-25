Іменинниця Блейк Лайвлі приголомшила святковою салатовою сукнею з вишнями:ефектне відео

Американська акторка Блейк Лайвлі 25 серпня святкує день народження. Знаменита білявка, що отримала популярність завдяки серіалу "Пліткарка" відзначає 34-річчя. Напередодні красуня опублікувала в інстаграм-сторіз милий образ у сукні з вишнями.

Знаменита акторка Блейк Лайвлі вкрай рідко публікує світлини на своїй особистій сторінці в інстаграмі. Її можна частіше побачити в хроніках стрітстайлу, втім останнім часом акторка майже не потрапляє під приціли фотокамер.

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Вперше за рік світський вихід знаменитість здійснила на початку серпня. Вона прийшла зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом на допрем'єрний показ фільму "Персонаж". Нещодавно у своєму інстаграм-сторіз Блейк Лайвлі опублікувала милий відеоролик в ніжній сукні салатового кольору.

Образ Блейк Лайвлі

Популярна акторка одягнула шифонову сукню салатового кольору від бренду Teuta Matoshi. Сукня оздоблена бретельками, які зав’язуються бантиками та корсетом з мінімалістичними ґудзиками та вирізом у зоні декольте. Головною родзинкою сукні є вишні, які дизайнери розшили по всій сукні. Плаття з нової колекції весна – літо 2021 коштує 21 тисячу гривень.

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Образ знаменитості довершили червоні лофери від бренду Christian Louboutin та прикраси Lorraine Schwart. Довге біляве волосся Блейк розпустила, а на обличчі зробила красивий макіяж. Вона підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала яскравою рожевою помадою.

"Образ для дня народження", – підписала відеоролик Блейк Лайвлі.