Найзатребуваніша модель сучасності постійно потрапляє в об’єктиви папараці у бездоганних образах. Дівчина змалку перебувала в модному середовищі, тож любов до стильних речей їй прищепили старші сестри.

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Завжди вдало виглядати в об’єктивах фотографів Кендалл Дженнер допомагає її стилістка Дані Мішель. Разом вони створюють лаконічні образи, у яких модель виглядає просто неперевершено.

5 модних уроків Кендалл Дженнер

Тваринні принти

Кендалл вміє грамотно поєднувати тваринні принти з іншими елементами гардероба. З прикладом моделі, для ідеального вечірнього виходу підійдуть штани в зміїний принт, футболка у стилі 2000-х та мінімалістична чорна сумка-багет.



Модні виходи Кендалл Дженнер / Фото з Vogue

Високі чоботи

Модель просто обожнює чорні високі чоботи на підборах. Вона одягає їх влітку під сукні на бретелях та для світських виходів з подовженим жакетом.



Модні виходи Кендалл Дженнер / Фото з Vogue



Модні виходи Кендалл Дженнер / Фото з Vogue

Шкіра

Доволі часто представницю клану Кардашян-Дженнер можна помітити в шкіряних елементах гардероба. Красуня залюбки доповнює свої образи шкіряними жакетами, штанами та спідницями, або ж створює total look на основі шкіряного комбінезону.



Модні виходи Кендалл Дженнер / Фото з Vogue

Лаймовий відтінок

Насичений лаймовий відтінок вдало контрастує з яскравою зовнішністю Кендалл Дженнер і чудово оживлює її гардероб, нерідко натхненний естетикою 1990-х років.



Модні виходи Кендалл Дженнер / Фото з Vogue

Сорочка оверсайз

Впродовж року сорочка оверсайз не сходила з модних радарів. Виріб лаконічного крою одягали всі зірки стрітстайлу, і Кендалл Дженнер не виключення. Красуня доповнювала сорочкою базові майки та футболки, створюючи розкішний кежуальний образ.



Модні виходи Кендалл Дженнер / Фото з Vogue



Модні виходи Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі