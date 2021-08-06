Ікони колорблокінгу: як інстаграм-зірки втілюють модний прийом

Коли тотал луки здаються занадто нудними, на допомогу приходить колорблокінг. Це однозначно яскраве, неординарне та стильне рішення для весняно-літнього сезону 2021. Про цей стилістичний прийом та способи його заснування читайте далі.

Аксесуари в тон взуття, жакет того ж відтінку та в образі не більше двох кольорів – про це варто забути цього літа. Color-blocking – це антонім переліченим способам створення стилю. Він дозволяє поєднувати в одному образі різні барви та структури. Якщо буденне життя здається занадто сірим та нудним, а на монохромні луки немає натхнення, сміливо беріться втілювати в життя цей новий тренд.

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Що потрібно знати про цей стилістичний прийом

Жити в шаленому ритмі та встигати все – неможливо. Особливо складно ловити нові тенденції у часи фаст-фешн. Нові кольори постійно з'являються на подіумі і пристосовувати до них свій старий гардероб стає все складніше. Колорблокінг створений для тих, хто втомився грати у квача з модною індустрією. Цей стилістичний прийом дозволяє включати імпровізацію і поєднувати трендові відтінки з тим, що залишилось у вашій шафі з минулих сезонів. Він вчить не боятись яскравих рішень та багатьох кольорів у образі.

Такий фінт давно використовують стритстайл зірки. І саме вони часто демонструють, як можна практично застосовувати цей барвистий прийом.

Яскраві приклади стритстайл-зірок

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Амбасадоркою колорблокінгу можна назвати норвезьку стилістку Янку Поліані. Жінка взяла на озброєння цей прийом і успішного його втілює. Барвисті образи заполонили її інстаграм та слугують натхненням для багатьох зірок стритстайлу. У гардеробі Янки є оранжеві, зелені, рожеві та голубі кольори.

Йоані Ваз теж полюбився трендовий стилістичний прийом. Вона втілила його, поєднавши рожевий бралет та жовту спідницю. Доповнила образ за допомогою кольорових босоніжок та барвистої сумки.​ Ще один образ Йоанни складається з синього та зеленого кольорів.

Німецька блогерка Леоні Ганне не боїться яскравих образів. Вона розбавляє джинси трендовий зеленим кроп-топом, жакетом жовтого кольору та окулярами в тон. Дівчина була давньою прихильницею колорблокінгу, тому цей образ не єдиний приклад у її інстаграм-звіті.

Трендсеттерка Ніна Сандбеш теж спробувала реалізувати свою творчу уяву, використовуючи колорблокінг. Вона охоче ділиться своїми фешн-досягненням в інстаграмі. Дівчина поєднує трендові яскраві кольори, додаючи не менш ефектні аксесуари.