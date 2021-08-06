Аксесуари в тон взуття, жакет того ж відтінку та в образі не більше двох кольорів – про це варто забути цього літа. Color-blocking – це антонім переліченим способам створення стилю. Він дозволяє поєднувати в одному образі різні барви та структури. Якщо буденне життя здається занадто сірим та нудним, а на монохромні луки немає натхнення, сміливо беріться втілювати в життя цей новий тренд.
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Що потрібно знати про цей стилістичний прийом
Жити в шаленому ритмі та встигати все – неможливо. Особливо складно ловити нові тенденції у часи фаст-фешн. Нові кольори постійно з'являються на подіумі і пристосовувати до них свій старий гардероб стає все складніше. Колорблокінг створений для тих, хто втомився грати у квача з модною індустрією. Цей стилістичний прийом дозволяє включати імпровізацію і поєднувати трендові відтінки з тим, що залишилось у вашій шафі з минулих сезонів. Він вчить не боятись яскравих рішень та багатьох кольорів у образі.
Такий фінт давно використовують стритстайл зірки. І саме вони часто демонструють, як можна практично застосовувати цей барвистий прийом.
Яскраві приклади стритстайл-зірок
Амбасадоркою колорблокінгу можна назвати норвезьку стилістку Янку Поліані. Жінка взяла на озброєння цей прийом і успішного його втілює. Барвисті образи заполонили її інстаграм та слугують натхненням для багатьох зірок стритстайлу. У гардеробі Янки є оранжеві, зелені, рожеві та голубі кольори.
Йоані Ваз теж полюбився трендовий стилістичний прийом. Вона втілила його, поєднавши рожевий бралет та жовту спідницю. Доповнила образ за допомогою кольорових босоніжок та барвистої сумки. Ще один образ Йоанни складається з синього та зеленого кольорів.
Німецька блогерка Леоні Ганне не боїться яскравих образів. Вона розбавляє джинси трендовий зеленим кроп-топом, жакетом жовтого кольору та окулярами в тон. Дівчина була давньою прихильницею колорблокінгу, тому цей образ не єдиний приклад у її інстаграм-звіті.
Трендсеттерка Ніна Сандбеш теж спробувала реалізувати свою творчу уяву, використовуючи колорблокінг. Вона охоче ділиться своїми фешн-досягненням в інстаграмі. Дівчина поєднує трендові яскраві кольори, додаючи не менш ефектні аксесуари.