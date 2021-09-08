Ікони французького стилю показують, як стильно носити смугастий светр восени

Ще у червні шопінг-платформа Lyst зафіксувала зростання числа пошукових запитів "морський" і "матроський". І якщо влітку модниці ще придивлялися до стильного смугастого светра, то зараз цей елемент гардероба перебуває на піку популярності. Дуже вдало та стильно його носять елегантні француженки.

Речей у смужку було чимало у минулих колекціях весна – літо 2021, що може бути однією з причин виникнення цієї тенденції. Креативний директор бренду Celine Еді Сліман пропонував носити светри з шортами і кепками, а Олів’є Рустен з Balmain рекомендував поєднувати з жакетами з акцентною лінією плечей.

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Модельєр Деніел Роузберрі з Schiaparelli сфотографував свою музу Меггі Маурер в лаконічній сукні в морську смужку з мінімалістичними сандалями.

Частіше цей принт зустрічається традиційно у круїзних колекціях, тож його можна простежити в колекціях Dior і Chanel.

Речі у смужку (від футболок до водолазок і светрів) вже давно стали класикою гардероба та можуть послужити базою для багатьох образів.

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Світові модниці обирають цього сезону білі светри у чорну смужку, і навпаки. Стрітстайл-зірки поєднують стильні вироби з бермудами, джинсами, голубими і молочними широкими джинсами та штанами. Надихнутися елегантністю і простотою можна на сторінках французьких модниць.

Фешн-блогерка з Парижа Каміль Шар'єр одягає водолазку в парі з велосипедками, Художня керівниця стилю Лея Сфез білий светр на замочку поєднує зі шкіряними шортами. Інфлюенсерка Анна-Лора Ме міксує смугастий виріб зі спідницею та білими чоботами, а Жанна Дамас та Жюлі Феррері – з джинсами.



Модні образи француженок / Фото з інстаграму інфлюенсерки Леї Сфез



Модні образи француженок / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи француженок / Фото з інстаграму інфлюенсерки Леї Сфез



Модні образи француженок / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи француженок / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи француженок / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модні образи француженок / Фото з інстаграму інфлюенсерки Жюлі Феррері