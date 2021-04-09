"Ангел" Victoria's Secret Ельза Госк вразила прихильників стильним образом. Молода матуся цього разу вирушила на прогулянку у зухвалому аутфіті.

Ельза Госк активно веде свою сторінку в інстаграмі. Для 6-мільйонної аудиторії, яка з нетерпінням чекає на кожен новий вихід моделі, Ельза готує бездоганні аутфіти. Материнство забирає вільний час у манекенниці, втім вона все одно знаходить можливість продемонструвати цікаві поєднання незвичних фактур в одязі.

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Модель часто диктує прихильникам тренди моди. На кожній її світлині можна знайти окремі елементи гардеробу, які користуються особливою популярністю серед трендсеттерів.

Образ Ельзи Госк

Для нової фотосесії манекенниця обрала довгий зелений тренч від бренду Manokhi. Серед багатьох інших тренчів він відрізняється незвичним кроєм. Виріб оздоблений об’ємними рукавами у стилі бомбера.

Під низ Ельза одягнула сірий світшот Balenciaga з надписом та логотипом. Доповнили образ джинси прямого крою зі стильними розрізами внизу. Особливий акцент дістався верхній частині джинсів – косими застібками, які також цього року є ультрамодними.

Госк одягнула сірі сандалії від Chanel, які фешіоністи одягали ще минулого сезону, втім вже цього літа таке взуття буде особливо популярним.

Модель зав’язала біляве волосся у гульку, перев’язавши її чорною гумкою, яка була в тренді у 2000-х роках. Довершила образ модель чорними сонцезахисними окулярами, срібним ланцюжком на шиї та улюбленою білою сумкою Bottega Veneta The Mini Jodie.

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