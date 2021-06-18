Манекенниця майже щодня з’являється у fashion-виданнях, оскільки постійно демонструє в мережі стильні образи, які неможливо оминути увагою.

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Ельза любить дивувати фанатів цікавими образами. Вона вміло поєднує кольори, фактури та принти. Білявка з 14 років працює моделлю, тож за цей час виробила бездоганний смак щодо вибору одягу та стала справжньою іконою стилю.

Молода матуся підготувала для своєї 6-мільйонної аудиторії новий look, у якому вона виглядає просто божественно.

Образ Ельзи Госк

Знаменитість обрала для прогулянки туніку з нової колекції Valentino Escape. На легкому літньому виробі зображений оригінальний архівний принт Валентина Гаравані – вражаючі червоні корали.

До цього вбрання інфлюенсерка підібрала ультрамодний головний убір літа – шовкову хустину в тон до туніки. Стильний образ модниця довершила білою сумкою Valentino з нової колекції.

Кучеряве волосся модель розпустила, а на обличчі зробила насичений макіяж. Знаменитість намалювала очі коричневими тінями, підкресливши погляд завдяки чорному лайнерові, а губи нафарбувала коричневою помадою. Завершальним штрихом в образі стали білі сабо на підборах.

Варто відзначити, що раніше Ельза Госк доєдналася до рекламної кампанії італійського бренду. Білявка презентувала сумки разом із моделлю Тіною Кунакі та Камілою Коельо.

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