Ідеї весняних образів на кожен день, які можна легко повторити

Навесні кожна модниця хоче стильно виглядати, втім інколи у нас бракує натхнення для створення цікавих ауфітів. У такому випадку на допомогу завжди приходять світлини зірок стрітстайлу, які демонструють бездоганні весняні образи у своїх особистих профілях в інстаграмі.

Дивлячись на свіжі ідеї аутфітів модних інфлюенсерів, кожна дівчина мріє про те, щоб повторити саме такий look. Cеред величезного асортименту стильного вбрання, творчих поєднань та фасонів, можна обрати образ, який вам найбільше личитиме та підійде по фігурі.

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Модниці інстаграму майже щодня публікують цікаві весняні образи та останні тренди сезону, тож радимо уважніше роздивитися їхні аутфіти та взяти собі їх на замітку.

Структуроване пальто + розслаблений трикотажний костюм + кросівки + об’ємна сумка

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Ідеальний варіант на роботу для тих, хто не має дрес-коду, на прогулянку з подругами і водночас стильний та зручний аутфіт для матусь.



Стильний весняний образ / Фото з інстаграму Pump Your Style

Тренч + джинси + трикотажний кроп-топ + кардиган + лофери на масивній підошві + сумка-кросбаді

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"Багатошаровий образ, який можна скласти ще й в монохромній гамі. Попри базові одиниці, виглядатиме цікаво, а також універсально (підійде і для роботи, і в університет чи на романтичне побачення)", – йдеться в інстаграм-дописі.



Стильний весняний образ / Фото з інстаграму Pump Your Style

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Костюм-трійка + кіттен-хіл + топ + хендл-сумка

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Такий образ тсруктурований, елегантний, лаконічний і з ноткою маскулінної жіночності. Для вечірніх виходів образ можна доповнити яскравою помадою чи акцентними сережками.



Стильний весняний образ / Фото з інстаграму Pump Your Style

Верхня сорочка (overshirt) + сатинова спідниця міді + чоботи на підборах

Цей варіант підійде для тих. хто не планує увесь день провести в русі, адже чоботи на підборах не дозволять цього зробити. Додати спортивного стилю можна лише за умови, якщо замінити чоботи на кеди чи кросівки.



Стильний весняний образ / Фото з інстаграму Pump Your Style

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Структурований блейзер + романтична сукня + м’які балетки/ мюлі + сумка середнього розміру

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Такий образ є дуже весняним. Блейзер можна просто накинути на плечі, а look доповнити окулярами чи головним убором.



Стильний весняний образ / Фото з інстаграму Pump Your Style