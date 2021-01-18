На початку XX століття жінки страждали від корсета та намагались його позбутись, а сьогодні багато відомих дизайнерів повертають цей елемент до гардероба. Завдяки модернізації корсети стали безпечними та комфортними. Про історію появи корсета в жіночому гардеробі – читайте в матеріалі.

Корсети в нинішньому вигляді з'явилися десь в 1500 роках. Але обов'язковим елементом гардеробу він став лише до XIX століття, пише Fashion24.

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Історія корсета, яка може здивувати

У 1468 році іспанська королева Хуана Португальська наказала створити спеціально для неї одяг, який би приховував випуклості її фігури. Її майстри створили перший в історії корсет, який складався з металевих пластин і важив понад 25 кілограмів!



Перші корсети були металеві та важкі / Фото gazeta.ua

Наприкінці 1470 року наступна іспанська королева зобов'язала всіх своїх служниць носити корсети. Ідеальна талія жінки не повинна була перевищувати 32,5 сантиметра. У цьому ж столітті на вимогу католицької церкви жінки повинні були розплющувати собі груди корсетами, щоб не наводити туман на чоловічі уми. Крім того, цей елемент гардеробу слугував, як своєрідний пояс вірності для жінок.



Осина талія була символом краси / Фото gazeta.ua

До XVIII століття ідеальний об'єм талії – 40 сантиметрів, пізніше його зменшили на 7 сантиметрів. Слуги затягували корсети так, що жінка могла втратити свідомість.



Жінка могла втратити свідомість / Фото gazeta.ua

Дівчатка повинні були носити корсет із 7 років, а після 16 – дитячі корсети замінювались на жорсткі, які носили вже жінки.

Загроза здоров'ю

Такі наруги над тілом призводили до серйозних проблем зі здоров'ям:

Корсет не давав вільно дихати , через це зменшувались легені.

, через це зменшувались легені. Від сильного перетягування у жінок зміщувались органи.

Погіршувався кровообіг та атрофувались м'язи.

Багато з жінок ставали безплідними.

Викривлявся хребет.

Були проблеми з травленням.

У 1883 році лікарям вдалось порушити популярність цього елементу гардероба. Та вже на початку XX століття французький модельєр Поль Пуаре пропонує сукні без корсетів.

Корсети у сучасних колекціях

Сучасні корсети набагато безпечніші. Їх виготовляють з латексу або ж тканини. Крім того, при правильному носінні корсета, вони не порушують дітородну функцію організму. Попри це, небезпека від них усе ж таки залишається.

Цікаві образи з сучасними корсетами / Фото Vogue.ua

Небезпека корсетів