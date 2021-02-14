Французька художниця Дельфін Десан намалювала неперевершену рекламну кампанію для бренду Jacquemus.

Одяг весняно-літньої колекції представлений у ніжних та нейтральних кольорах. Шанувальницям бренду дизайнер запропонував романтичні літні сукні в тон пшениці, лляні костюми, ефектні кроп-сорочки з вирізами.

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На картинах намальованих Дельфін з’явилися речі з колекції весна-літо 2021: лляні костюми, золотисті масивні сережки та геометричні сумки.

Дельфін Десан співпрацювала вже з серією ілюстрацій для Dior та з італійським Vogue. У січні 2020 року глянець випустив номер без звичної зйомки моделей чи видатних зірок. Місце фотографів зайняли художники, які намалювали одну з обкладинок.

Варто зазначити, що Симон Порт Жакмюс любить тішити своїх шанувальників креативними ідеями. Це вже не вперше він ілюструє елементи гардеробу. У 2019 році він запросив канадську художницю Хлої Вайс зобразити його рекламу кампанію.

Для Jacquemus вона зобразила сцену з дівчатами, які відпочивають на південному узбережжі Франції. Кампанія, на думку Жакмюса, нагадувала картини, які висять на кожній віллі на Рив'єрі: літню засмагу, рожеве вино, терасу, синє море і небо.