Хранителі кодів: сучасна інтерпретація мистецтва Галичини 19-20 століть на Fashion Week

У межах Lviv Fashion Week молоді митці 17 вересня представили авторський проєкт, де показали унікальну колекцію одягу, розповіли про історію її створення та вплив Івана Левинського на сучасне мистецтво.

Як зазначають організатори "Хранителів кодів", цей проєкт – про пошук свого у теперішньому та минулому, а також зв'язки між людьми, природою та мистецтвом. Створюючи колекцію одягу, вони надихались таким напрямком українського архітектурного стилю, як "гуцульська сецесія". Цей стиль ще наприкінці ХІХ століття активно розвивався у Східній Галичині та у Львові.

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Особливості проєкту "Хранителі кодів"

У процесі виникнення цього напрямку головним джерелом натхнення стало мистецтво горян Карпат, найяскравіші його прояви можна було помітити у творчості архітектора Івана Левинського, який закарбував український культурний код на фасадах будинків.

Майоліка, керамічний посуд, кахлі, виготовлені на фабриці Левинського мене надихнули на створення тканин за традиційною українською технікою "вибірка". Через одяг я передаю вічність часу архітектурних споруд,

– розповідає дизайнерка Ольга Жеребецька.



Показ колекції "Хранителі кодів" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софії Бігайло

У розробці колекції також взяли участь художниця Тереза Барабаш, чиї тканини було використано для одягу та ювелір Данило Личко зі своєю неймовірною серією прикрас. Окрім захопливої історії створення, "Хранителі кодів" підтримують світовий рух Recycle та створюють одяг з повторно використаних матеріалів.



Показ колекції "Хранителі кодів" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софії Бігайло

Традиційно для показу колекції митці обрали віллу Дзівінсього, архітектором якої був Іван Левинський, а зараз – це будинок наукового товариства імені Тараса Шевченка, що розташований за адресою Генерала Чупринки 21. Незважаючи на те, що моделям та гостям заходу довелось промокнути під зливою, дощ та музика додали особливої заворожуючої атмосфери цьому модному показу.



За лаштунками проєкту Хранителі кодів" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софії Бігайло



За лаштунками проєкту Хранителі кодів" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софії Бігайло



За лаштунками проєкту Хранителі кодів" на Lviv Fashion Week 2021 / Фото Софії Бігайло

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До проєкту також долучились режисери та оператори , що створили художньо-документальний фільм , який вже можна буде переглянути 24 вересня.

Автор: Софія Бігайло