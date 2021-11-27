Вже наступної п’ятниці телеглядачі побачать довгоочікуваний фінал шоу "Холостячка", в якому позмагаються за серце Злати троє чоловіків. Неочікувано на проєкт повернувся Роман Свечкоренко, якому Злата дала можливість запросити її на побачення.

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У 11 випуску знаменитість з’явилася на церемонії троянд у розкішному шкіряному костюмі від українського бренду OLYA MAK.

Образ Злати Огнєвіч

У своєму інстаграмі виконавиця оприлюднила ефектні фото. Злата позувала у бордовому виробі. На оголене тіло вона одягнула шкіряний жакет, який доповнила тонким поясом на талії.

На низ знаменитість одягнула широкі штани та довершила аутфіт чорними босоніжками на масивних підборах.

Перед камерами артистка постала з кучерявим волоссям, яке стилісти елегантно вклали в пучок. На обличчі візажисти нанесли Златі золотисті тіні, доповнивши їх красивими чорними стрілками та персиковою помадою на губах. Образ знаменитість довершила мінімалістичними сережками.



Стильний образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки



Стильний образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму співачки