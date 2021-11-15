Хлої Кардашян вразила фанатів розкішним Barbie-образом у сукні від Oscar de la Renta: милі фото

37-річна представниця телесімейства Хлої Кардашян вразила фанатів бездоганним образом. Зірка одягнула розкішну сукню-бюстьє від знаменитого бренду та створила Barbie-образ завдяки зачісці та макіяжу.

На вихідних відбувся справжній весільний бум. Молодша сестра Хлої Кендалл Дженнер разом із Беллою Хадід відправилися в теплу країну на весілля подруги, сестра Кім Кардашян вражала сукнею з глибоким декольте на весілля Періс Гілтон, а Хлої завітала на весілля Саймона Гека з Філом Ріпортелло.

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Хлої Кардашян любить стильно одягатися, як і всі її сестри. На весілля, куди були запрошені знаменитості, світська левиця обрала елегантне та ефектне довге плаття.

Знаменитість обрала сукню-бюстьє від бренду Oscar de la Renta. Розкішний виріб не лише оголює плечі, але й доповнений цікавою деталлю ззаді у вигляді троянди, що скручена з тканини, ніби пелюстки.

Хлої доповнила аутфіт довгими чорними рукавичками. Світська левиця зробила високий хвіст у стилі Barbie, прикріпивши мінімалістичний чорний бантик на гумці. Красуня не доповнювала шию прикрасами, втім одягнула масивні сережки.

Візажисти зробили для Хлої насичений макіяж, підкресливши погляд довгими чорними стрілками, а пухкі губи – матовою коричневою помадою.



Розкішний образ Хлої Кардашян / Фото з інстаграму



Розкішний образ Хлої Кардашян / Фото з інстаграму



Розкішний образ Хлої Кардашян / Фото з інстаграму