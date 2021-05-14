Смарагдовий, фісташковий, малахітовий та колір зеленої трави – це неповний список відтінків зеленого кольору, який в 2021 році підкорив серця дизайнерів, стилістів і знаменитих модниць.

Читайте також Які сонцезахисні окуляри носять модниці інстаграму: добірка стильних аксесуарів

Одним із найголовніших кольорів став смарагдово-зелений. Саме цим кольором інфлюенсери найчастіше доповнювали свої модні виходи.

Головна фанатка зеленого кольору – Гейлі Бібер. В гардеробі знаменитості знайдеться зелений шкіряний тренч, штанний чи денімовий костюм, жакет, сукня та сумка від Bottega Veneta.

Португальська стилістка Софія Коельо обирає для прогулянок трендовий вкорочений жакет зеленого кольору, який вміло поєднує зі шкіряними штанами та доповнює образ зеленою сумкою та кросівками Nike.

Вихід у салатовому светрі модниця доповнює панамою зеленого кольору. Виглядає такий союз речей в парі досить стильно.

Британка Алісія Родді обирає комфортний спортивний костюм, який довершує оранжевою сумкою та кросівками. Ще один стильний колір весни – рожевий, дівчина міксує із зеленою сумкою.

Гардероб данської модниці Емілі Сіндлев, здається, весь у зеленому кольорі. Яких речей в інфлюенсерки тільки немає. У її інстаграмі ви побачите образи із зеленою сумкою, шкіряними штанами, туфлями-лодочками, лосинами, сорочками та окулярами.

Шведська модниця Ельза Госк цієї весни найбільшу перевагу віддає зеленим сумкам, світшотам та штанам. Також манекенниця прогулювалася у шкіряному тренчі зеленого кольору.

Леоні Ганне відома своєю шаленою любов’ю до яскравих кольорів. Для стильних виходів німкеня підбирала лаконічну сумку від Chanel та сумку-клатч з нової колекції Louis Vuitton.

Французька модниця Жюлі Феррері для активного відпочинку обирає зелений світшот, який поєднує з джогерами. Для святкової події інфлюенсерка створює образ за допомогою зеленої сорочки та атласної спідниці.